Aviazione americana ha acquistato decine di droni dalla Cina

Secondo il rapporto, che citava i funzionari e le registrazioni dell'acquisto, il Comando delle operazioni speciali dell'aeronautica statunitense ha procurato 57 droni dalla società Da-Jiang Innovations (DJI) con sede a Shenzhen a settembre per usarli per addestrare gli aviatori per capire il potenziale minacce che questi dispositivi rappresentano per gli Stati Uniti e impara a neutralizzarli.

"Perché dovremmo permettere al governo degli Stati Uniti di acquistare droni dalla Cina?" ha affermato il senatore Chris Murphy, aggiungendo che "così facendo, si permette a Pechino di raccogliere dati sensibili su di noi e si premia un avversario a spese dei nostri stessi produttori americani", ha riportato il WSJ.

I critici negli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per una potenziale violazione della privacy dei dati, sostenendo che i droni potrebbero raccogliere informazioni critiche e rispedirle a Pechino, secondo l'articolo.

I funzionari dell'aviazione hanno affermato, a loro volta, che i droni cinesi sono economici ed efficienti, come citato nel rapporto, mentre un portavoce della DJI è stato citato per aver assicurato che i loro droni non comportano rischi di perdita di dati o furto.

Il giornale ha fatto riferimento a una legge del 2019 che vietava alle agenzie federali statunitensi di acquistare droni di fabbricazione cinese, ma ha esonerato il Pentagono dall'acquisto e dall'uso di tali droni per scopi di addestramento.