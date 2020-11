Tastiera e computer 2 in 1: questo è il Raspberry Pi 400 - Video

Raspberry si vanta di offrire prodotti a basso costo agli utenti e il Raspberry Pi 400 non fa eccezione: l'organizzazione ha annunciato la sua nuova versione, una tastiera integrata ispirata ai computer di casa degli anni '80 e ha un prezzo di base di 70 dollari.

Raspberry Pi 4 è stata la grande novità del brand nel 2019, un computer che l'azienda promette 40 volte più potente del modello Raspberry Pi originale. Ebbene, ora, con l'arrivo della pandemia di coronavirus, gli sviluppatori di Raspberry Pi 4 hanno visto un notevole aumento nell'utilizzo dello stesso sia negli ambienti di lavoro che a casa.

È in questo contesto che questa tastiera 2 in 1 arriva sotto forma dell'evoluzione del Raspberry Pi 4. Oltre ad essere integrato in una tastiera, il nuovo computer è più veloce e migliore del suo predecessore, fanno sapere dall'azienda, ed è il computer perfetto se quello che stai cercando è un'opzione conveniente per l'uso quotidiano.

Il design ricorda i formati di computer classici, come Commodore 64, ZX Spectrum, BBC Micro e Atari 800XL, ma incorpora funzionalità all'avanguardia: il dispositivo ha un processore leggermente più veloce del modello precedente con quattro core Cortex-A72 Connessione Ethernet da 1,8 GHz, WiFi, Bluetooth 5.0 e velocità gigabit.

Il Raspberry Pi 400 ha 4 GB di RAM. Ha anche due porte USB 3.0 e una 2.0, oltre a due porte micro HDMI che supportano risoluzioni fino a 4K o 60Hz.

La tastiera è disponibile in inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano. La guida per principianti include anche traduzioni, per la prima volta, e in un prossimo futuro l'azienda spera di offrire questa stessa selezione di lingue delle sue lingue ufficiali per la tastiera.

Il Raspberry Pi 400 sarà presto venduto in un kit a partire da $ 100, che per $ 30 in più rispetto al prezzo base, includerà anche un mouse USB, un caricabatterie, una scheda SD con il sistema operativo Raspberry Pi e un cavo da HDMI a micro HDMI con cui connettersi allo schermo.