Aperti i seggi a New York per le elezioni presidenziali statunitensi del 2020

Gli elettori statunitensi si recheranno alle urne martedì per votare alle elezioni presidenziali e congressuali del 2020, ma l'incertezza incombe su quando i risultati saranno noti, dato un afflusso record di schede inviate per posta.

In diretta da New York City questo martedì, 3 novembre, gli elettori si recano ai seggi elettorali per votare alle 59esime elezioni presidenziali statunitensi.

Gli americani dovranno esprimere la loro preferenza per eleggere il presidente in carica Donald Trump o l'ex vicepresidente Joe Biden per guidare il paese per i prossimi quattro anni.

I sondaggi più recenti in vista delle elezioni presidenziali statunitensi hanno mostrato che il candidato presidenziale democratico Joe Biden avrebbe un vantaggio sul presidente Donald Trump nella maggior parte degli stati chiave del "campo di battaglia".