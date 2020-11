Lo Swedish Film Institute investe per attirare più "non bianchi" nell'industria cinematografica

Lo Swedish Film Institute, insieme ad altre organizzazioni del settore, ha investito in una piattaforma il cui obiettivo è aumentare la diversità e aumentare la percentuale di non svedesi nella produzione cinematografica nazionale, ha riferito la Radio svedese.

La nuova piattaforma, chiamata People of Film, è specificamente dedicata a impiegare più "personale non bianco" dietro la macchina da presa nel film svedese.

Secondo i media svedesi, l'obiettivo della piattaforma è quello di raccogliere le minoranze etniche, in modo che siano più facili da trovare e assumere. L'ambizione è quindi contrastare la scarsità di non bianchi sensibilizzando e aumentando la loro disponibilità.

Gli iniziatori di People of Film sono David Nzinga, attore e fondatore di DNZ Pictures, Hawa Sanneh, studentessa di produzione cinematografica e Susanne Tiger, manager di produzione.

"C'è un nepotismo abbastanza forte nell'industria cinematografica che porta ad assumere persone con cui si è già lavorato o che si assomigliano", ha detto Hawa Sanneh alla Radio svedese. “Adesso tocca a People of Film. È facile finire nei vecchi solchi e reclutare persone che già si conoscono", ha spiegato Sanneh.

“Ora che l'industria cinematografica ha una carenza di personale, è un'opportunità perfetta per lavorare con la diversità. E poi offriamo nuovi nomi quando devono essere assunti lavoratori cinematografici", ha detto David Nzinga. Ha lavorato come attore per molti anni e spesso ha capito di essere l'unica persona non bianca durante le riprese.

Lo Swedish Film Institute è stato fondato nel 1963 e ha il compito di supportare la produzione cinematografica svedese e promuoverla a livello internazionale. Assegna inoltre sovvenzioni per la produzione, distribuzione e proiezione pubblica di film svedesi in Svezia. Inoltre, l'Istituto organizza l'annuale Guldbagge Award (o lo scarabeo d'oro), la controparte svedese degli Oscar.

All'inizio di quest'anno, lo Swedish Film Institute ha dichiarato di voler copiare le "regole della diversità" degli Oscar. Le nuove regole dell'Oscar includono quattro diverse caselle che i candidati devono controllare, come la diversità tra il cast o il prerequisito che la trama del film ruoti attorno a donne, minoranze etniche, LGBT o persone con disabilità.

Sebbene questo passaggio sia stato definito un sistema di quote dittatoriale e anti-artistico, lo Swedish Film Institute ha assicurato che non vi è alcun rischio di controllo politico su ciò che costituisce il cinema di qualità.