A New York votano anche "i morti" alle elezioni presidenziali

In precedenza, la CNN aveva citato la commissione elettorale della contea di Broward nel riferire che funzionari elettorali della Florida e funzionari delle forze dell'ordine hanno rivelato un tentativo di registrare circa 50 elettori deceduti per votare alle elezioni presidenziali statunitensi.

Secondo il New York Post, le schede elettorali sono state inviate al consiglio elettorale di New York City a nome di alcuni elettori morti.

Il consiglio elettorale ha ricevuto un voto per assente da un Frances Reckhow di Staten Island, ma come si è scoperto Frances Reckhow era morta nel 2012, secondo un necrologio depositato presso The Staten Advance.

Inoltre, un altro scrutinio assente è stato inviato per posta da una Gertrude Nizzere, classe 1919, che si è rivelata morta anche lei, secondo il Consiglio elettorale.

Dopo l'incidente, tutti i dati sono stati trasferiti alla polizia e all'ufficio del procuratore distrettuale di Staten Island Michael McMahon per le indagini.

Sono stati espressi oltre 96 milioni di voti anticipati, che rappresentano quasi il 70% del totale del 2016, secondo lo US Elections Project.

Quasi 60 milioni dei primi voti sono stati espressi per posta, circa il doppio del numero totale di schede inviate quattro anni fa. Molti governi locali non sono attrezzati per elaborare la quantità di posta in modo tempestivo, incluso almeno uno stato che potrebbe rivelarsi decisivo.

Le elezioni presidenziali USA

Lo sfidante presidenziale democratico Joe Biden è in testa in diversi stati critici, ma il presidente Donald Trump ha ridotto considerevolmente il suo deficit nei sondaggi solo negli ultimi giorni.

Gli elettori statunitensi sceglieranno anche tutti i 435 membri della Camera dei Rappresentanti e circa un terzo dei 100 membri del Senato.