Maradona ricoverato in ospedale in Argentina dopo autoisolamento

L'allenatore di Gimnasia ed Esgrima Diego Maradona era stato messo in isolamento nella sua casa argentina dopo che una delle sue guardie del corpo era risultata positiva al coronavirus.

La leggenda del calcio argentino Diego Maradona è stata ricoverata all'ospedale di La Plata per sottoporsi a test, secondo i media locali e il suo medico personale Leopoldo Luque, come citato da The Guardian.

Le condizioni di Maradona non sono ritenute "gravi" o legate al COVID, ha detto Luque, anche se il calciatore era stato recentemente in isolamento dopo che una delle sue guardie del corpo aveva preso il virus.

Da allora, il campione della Coppa del Mondo FIFA 1986 è stato avvistato venerdì durante i festeggiamenti per il suo 60° compleanno, poco prima della partita della sua squadra contro il Patronato, apparentemente dopo che il suo test per il virus era risultato negativo.

Secondo i rapporti, Maradona non è rimasto a guardare la partita e durante l'occasione sembrava apparentemente poco in salute.

Luque dice che l'ex stella del Napoli resterà nella clinica Ipensa di La Plata per “almeno tre giorni” sotto osservazione perché “non stava bene psicologicamente e questo ha un impatto sul suo benessere fisico”.

"Non sta bene come vorrei e per quanto so che possa essere. Ha bisogno di aiuto, questo è il momento di aiutarlo. (...) Diego è una persona che a volte è eccellente e a volte non tanto. Potrebbe essere 10.000 volte migliore. E portarlo qui lo aiuta. È molto difficile essere Maradona", ha aggiunto Luque.

Maradona, che si ritiene sia uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, ha sofferto di una serie di condizioni di salute nel corso della sua vita, alcune delle quali legate al suo abuso di droghe e alcol in passato, inclusi problemi cardiaci e respiratori che lo hanno portato a farsi ricoverare in ospedale nel 2004. Durante i Mondiali di Russia 2018, è stato ripreso dalla telecamera svenuto mentre guardava la partita Argentina-Nigeria. Nel gennaio 2019, l'allenatore Gimnasia ed Esgrima è stato ricoverato in ospedale a causa di un'emorragia interna allo stomaco.