Maxine Waters condanna ogni possibile voto afroamericano per Donald Trump come "vergognoso''

Il rappresentante democratico della California Maxine Waters, riportata dal 'Daily Caller', ha definito "vergognosa" l'idea che i giovani elettori neri considerino la possibilità di votare per il presidente Donald Trump.

Durante un'intervista con il presentatore di 'SiriusXM Joe' Madison, ha detto che "le fa solo male" vedere i neri parlare di sostegno a Trump.

"Le divisioni che questo deplorevole essere umano ha causato - il livello di scontro, le sirene della destra, i suprematisti bianchi, il KKK - stanno prendendo vita. Sono incoraggiati perché hanno un leader", ha detto.

L'esponente democratico ha continuato apostrofando Donald Trump come "un razzista" che "non ha rispetto per noi [gli afroamericani]" e "non fa nulla per noi".

Ha concluso il suo discorso affermando che un voto afroamericano per il presidente Trump sarebbe "inconcepibile" e "vergognoso", aggiungendo che coloro che ci stanno pensando dovrebbero passare un po' di tempo cercando di capire come ciò potrebbe nuocere agli altri.

Con il giorno delle elezioni dietro l'angolo, secondo un sondaggio di domenica del 'Guardian' Trump sarebbe avanti a Joe Biden in Ohio e Iowa, con lo sfidante in testa in altri sei stati ancora incerti.