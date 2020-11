Il secondo Su-57 effettua un volo di test con successo - Foto

Il secondo Su-57 prodotto in serie ha effettuato con successo un volo di prova nel cielo sopra Komsomolsk sull'Amur, segnalano i media dell'Estremo Oriente russo.

L'aereo è stato costruito presso l'impianto aeronautico Gagarin di Komsomolsk-on-Amur, in base ad un contratto governativo per la fornitura di 76 velivoli Su-57 di quinta generazione. La direzione dell'impianto aveva promesso alle autorità russe di far volare il secondo Su-57 alla fine di ottobre e ha mantenuto la parola data.

Le forze armate russe potranno ricevere il primo lotto di aerei alla fine dell'anno in corso o all'inizio di quello successivo.

второй первый серийный Су-57 поднялся сегодня в небо над Комсомольском-на-Амуре. Ранее первый полёт самолёта пятого поколения анонсировали на конец октября. Успели. pic.twitter.com/nUaReWEwJx — Kолядка (@kolydka2) October 31, 2020

Il Su-57

Il Su-57, noto anche come T-50 PAK FA, è un caccia russo di quinta generazione progettato per distruggere tutti i tipi di bersagli aerei, terrestri e di superficie.

Il caccia multifunzionale prodotto in serie da maggio 2019, ha effettuato il suo primo volo nel 2010. Attualmente il velivolo è in fase di test, durante i quali viene verificato il funzionamento dei suoi sistemi, nonché le modalità operative del velivolo.

I test di volo sono stati sospesi dopo che il primo caccia prodotto in serie si è schiantato senza causare vittime nel dicembre 2019.

La tecnologia stealth e i materiali compositi sono utilizzati nella progettazione dell'aereo in modo da renderlo invisibile ai radar.

La combinazione di grande manovrabilità e capacità di eseguire voli supersonici, nonché moderne attrezzature di bordo e scarsa visibilità ai radar nemici, conferiscono al Su-57 una superiorità rispetto ai suoi concorrenti.