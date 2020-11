La polizia agirà decisamente contro responsabili per l'attacco a Vienna - Kurz

"Stiamo attraversando ore difficili nella nostra Repubblica. Vorrei ringraziare tutti i servizi che oggi, in particolare, rischiano la vita per la nostra incolumità. La nostra polizia agirà con decisione contro gli organizzatori di questo atroce attacco terroristico", ha scritto Kurz su Twitter.

Ha aggiunto che tutto il Paese sta pensando alle vittime, ai feriti e ai loro cari, esprimendo le sue condoglianze.

"Ringraziamo la leadership dell'Unione europea e i nostri partner internazionali per la loro simpatia e le dichiarazioni di solidarietà", ha concluso.

In precedenza, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha condannato fortemente l'attacco in un messaggio su Twitter.

Lunedì sera gli attacchi in 6 posti diversi sono avvenuti a Vienna. Uno degli aggressori è stato eliminato dalla polizia. Una persona è rimasta morta, mentre almeno 15 sono ferite e ricoverate in ospedale, tra cui 7 gravemente. L'operazione della polizia è ancora in corso, stanno cercando gli altri attentanti. Il governo chiede al popolo di restare a casa e non uscire.

Segui la diretta di Sputnik da Vienna: