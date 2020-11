L'Argentina acquisirà 25 milioni di dosi di vaccino "Sputnik V" russo

L'Argentina otterrà 25 milioni di dosi del vaccino russo "Sputnik V" contro il Covid-19 tra dicembre e la prima metà di gennaio, ha annunciato il presidente del paese, Alberto Fernández, in uno scoop concesso a questa agenzia.

"Sarebbero in grado di darci 10 milioni di ciascuna delle due dosi (che il vaccino richiede), possiamo averle a dicembre qui e nei primi giorni di gennaio potremmo avere, come mi dicono, 15 milioni di dosi in più", ha spiegato lunedì il capo dello Stato.

Alberto Fernández ha detto che lui stesso sarà immunizzato con lo "Sputnik V" contro il nuovo coronavirus.

"Certo", ha detto il presidente quando gli è stato chiesto, ma ha sottolineato che non sarà vaccinato prima che il farmaco russo sia disponibile per la popolazione argentina.

"Ho due campioni che mi hanno inviato dalla Russia all'inizio della discussione (per l'acquisizione), ma non mi sembra giusto che mi vaccini e che altri argentini non possano vaccinarsi, oltre al fatto che conosco la responsabilità che ho", ha ammesso.

Il presidente dell'Argentina ha confermato che la sua vice ministro della Salute, Carla Vizzotti, si è recata a Mosca per completare l'acquisto di 25 milioni di dosi del vaccino.

L'accordo raggiunto con la Russia è stato finalizzato dopo il viaggio, avvenuto tra il 17 e il 26 ottobre.