"Vinceremo comunque'': Trump non si fida dei sondaggi "falsi" che danno in vantaggio Biden

Solo un giorno prima delle elezioni, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha respinto le previsioni dei sondaggi sfavorevoli mentre parlava con i suoi sostenitori a Fayetteville, nella Carolina del Nord.

"Guardo questi sondaggi falsi. Vinceremo comunque. Stiamo davvero andando bene dappertutto in quelli reali", ha detto Trump.

Sia Trump sia il suo avversario Joe Biden stanno trascorrendo l'ultimo giorno prima delle elezioni cercando di far implementare l'affluenza alle urne e le loro possibilità di vincere tramite una serie di comizi in Stati-chiave. In un comizio concomitante, Biden ha esortato i cittadini dell'Ohio a esprimere il loro voto per convincere il suo avversario a "fare le valigie e tornare a casa".

"Abbiamo finito con il caos! Abbiamo finito con i tweet, la rabbia, l'odio, il fallimento, l'irresponsabilità", ha detto il candidato democratico.

Biden è ancora in testa nei sondaggi negli Stati-chiave nonostante un calo

L'osservazione di Trump arriva mentre gli ultimi sondaggi continuano a prevedere la vittoria di Biden, sebbene quest'ultimo abbia recentemente visto ridursi il suo vantaggio. Per esempio, il sondaggio della Monmouth University ha infatti rilevato che Biden ha un vantaggio del 7% nello Stato-chiave della Pennsylvania dopo aver goduto di un margine dell'11%.

La pandemia di coronavirus e la conseguente popolarità del voto per posta hanno solo aggiunto incertezza. Mentre i democratici sostengono questo metodo nonostante alcuni voti arriveranno ​​dopo il 3 novembre, Trump ha ripetutamente affermato che potrebbe essere utilizzato per frodi elettorali. Durante il suo ultimo discorso il presidente in carica ha promesso di non risparmiare sforzi legali per far escludere dal conteggio i voti per corrispondenza che arriveranno dopo il giorno delle elezioni.