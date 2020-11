Ecco il video insolito che ha detronizzato "Despacito" su YouTube

In questo modo, ha superato il record stabilito dal videoclip Despacito, degli artisti portoricani Luis Fonsi e Daddy Yankee, che ha accumulato circa 7.000 milioni di visualizzazioni.

Va notato che Fonsi ha anche registrato una sua versione della canzone, sebbene abbia raggiunto solo poco più di 100.000 visualizzazioni su YouTube.

La canzone per bambini orecchiabile e ripetitiva, pubblicata nel giugno 2016, non è solo popolare tra i bambini. Recentemente è diventato virale dopo che diversi dipendenti di una prigione della contea di Oklahoma, negli Stati Uniti, sono stati accusati di crudeltà per aver usato il video per torturare prigionieri.

I detenuti venivano rinchiusi in piccole stanze e costretti a stare in manette e ad ascoltare la filastrocca a tutto volume per ore.

Questo ha messo "un indebito stress emotivo sui detenuti, che con ogni probabilità stavano già soffrendo", ha dichiarato il procuratore distrettuale David Prater.