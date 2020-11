Covid-19, Johnson può annunciare che si potrebbe vedere il doppio delle morti - Media

Secondo quanto potrebbe affermare il primo ministro britannico Boris Johnson in parlamento, la situazione relativa ai decessi provocati dal coronavirus potrebbe essere peggiore rispetto a quella registrata in primavera.

Il Premier britannico Boris Johson in una dichiarazione in parlamento che si terrà oggi può affermare che potrebbe non esserci alcuna "alternativa" al lockdown, ma che tuttavia sta cercando qualsiasi altra opzione che non sia il dover ordinare agli inglesi di restare a casa, riporta la BBC.

Nel discorso ai legislatori alla Camera dei Comuni alle 15:30 locali circa, il Primo Ministro dovrebbe dichiarare, riportano i media britannici, che i modelli dei ricercatori "dimostrano che se non agiamo ora, potremmo vedere il doppio delle morti" registrate in inverno, durante la prima ondata.

"Di fronte a questi ultimi dati, non c'è altra via d'uscita che intraprendere ulteriori azioni a livello nazionale".

Inoltre Johnson affermerà nel discorso che il governo cercherà di ridurre le restrizioni il 2 dicembre.

Il nuovo lockdown

Sabato scorso Boris Johnson ha annunciato, in una conferenza stampa di Downing Street, che sarebbero state imposte severe misure di limitazione in tutta l'Inghilterra da giovedì su pub, ristoranti, palestre, negozi non essenziali e luoghi di culto.

"Per la prima volta nel corso delle nostre vite il Servizio sanitario nazionale potrebbe non essere lì per noi e per le nostre famiglie", è stato il monito lanciato da Bojo, il quale ha poi specificato che il lockdown durerà per un mese, nel corso del quale le persone potranno uscire di casa soltanto per validi e comprovati motivi.

Il modello stilato dai ricercatori

Secondo Paul Andrew Hayward, Professore di epidemiologia delle malattie infettive all'University College di Londra, ha detto alla BBC che i dati sul bilancio delle vittime forniti al governo includono diversi modelli, i quali mostrano tutti un numero di decessi "inaccettabile" e che il servizio sanitario nazionale (NHS) andrebbe in sovraccarico.