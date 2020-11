Afghanistan: Attacco presso l’Università di Kabul, interviene la polizia – foto, video

Almeno quattro persone sono rimaste ferite in una sparatoria nei pressi di un'università nella capitale afghana di Kabul, secondo quanto riferito dall'emittente 1TV citando il ministero della Salute.

Secondo il rapporto, tra i feriti sono presenti un docente universitario e uno studente.

Sono emerse online diverse foto e video che riprendono studenti e cittadini locali mentre fuggivano dalla scena dell'attacco.

#AFG Everywhere has become a deadly frontline in Afghanistan’s brutal war . The new frontline is everywhere and anywhere. Kabul University was packed with students at the time of attack. Video via social media. pic.twitter.com/Ckj8tLsIec — BILAL SARWARY (@bsarwary) November 2, 2020

​پولیس‌ازحمله مهاجمانانتحاری به دانشگاه کابل خبرداده‌هشت هزاردانشجو دراین‌دانشگاه درس میخوانندواین تصویر‌نشان میدهدکه دانشجویان ازبالای دیوارهای دانشگاه‌درحال فرارهستنددانشگاه کابل قلب اکادمیک افغانستان است‌برای دانشجویان واستادان دعا‌کنید@ziashahreyar

​A scene in Kabul university after gunmen attack!The terror & horror we have to see everyday. @US4AfghanPeace you promised reduction in violence n you forced the release of 5000 prisoners! Is this reduction of violence? @USCongress summon Zal and question him for his failed deal! pic.twitter.com/WyDfxLxe3u

— Horia Mosadiq (@Hmosadiq) November 2, 2020

​(AP) Gunfire has erupted at Kabul University in the Afghan capital and police have surrounded the sprawling campus. There were no immediate reports of injuries but an official said the gunfire was ongoing. No group immediately took responsibility.#kabuluniversity #Kabul pic.twitter.com/unRbq8vT2t

— Malik Ali Raza (@AnchorMalik1) November 2, 2020

​Un altro video mostra diversi mezzi delle forze di sicurezza dirette all'università.

Attack on Kabul University, security forces are on the way!

It is said around 20 fighters entered in the University...#kabuluniversity #Kabul pic.twitter.com/KE2Tq8Hi5o — Malik Ali Raza (@AnchorMalik1) November 2, 2020

​Secondo quanto riferito, il movimento radicale talebano* avrebbe negato il suo coinvolgimento in questo attacco.

In precedenza, un attentatore suicida aveva fatto esplodere una bomba vicino al centro educativo danese Kawsar-e nella parte occidentale di Kabul, provocando 30 morti e oltre 50 feriti. L'organizzazione terroristica Daesh* si è presa la responsabilità dell'attacco di sabato a Kabul. I talebani in precedenza avevano rifiutato qualsiasi connessione con l'attacco.

A settembre, il Governo afghano e i talebani hanno avviato colloqui di pace nella capitale del Qatar, Doha. Entrambe le parti hanno pubblicamente espresso il desiderio di concludere un cessate il fuoco sicuro e duraturo per porre fine al conflitto di lunga durata in Afghanistan. Tuttavia, nonostante i colloqui in corso, violenti scontri ed esplosioni di bombe continuano a scuotere la nazione.

I colloqui di pace sono arrivati ​​dopo un accordo di febbraio firmato dagli Stati Uniti e dai talebani a Doha, che prevedeva un graduale ritiro delle truppe statunitensi, nonché l'inizio dei negoziati intra-afgani e degli scambi di prigionieri.

* Talebani e Daesh (noti anche come ISIS / ISIL / IS) sono gruppi terroristici proibiti in Russia