Vignette su Maometto: Emirati Arabi Uniti si schierano con Emmanuel Macron

Mentre la Francia sta affrontando il boicottaggio dei suoi prodotti da molti paesi musulmani, Emmanuel Macron ha recentemente ricevuto un chiaro sostegno dagli Emirati Arabi Uniti. Il Paese, per mezzo della voce del suo ministro degli Esteri Anwar Gargash, ha difeso il presidente francese nella disputa sulle vignette del profeta Maometto.

In un'intervista con il quotidiano tedesco Die Welt lunedì, Anwar Gargash ha respinto l'idea che Emmanuel Macron avesse espresso l'idea di escludere i musulmani. "Bisogna ascoltare ciò che Macron ha veramente detto nel proprio discorso, non vuole la ghettizzazione dei musulmani in Occidente, e ha assolutamente ragione", ha detto. Secondo il ministro, i musulmani devono integrarsi meglio e lo Stato francese ha il diritto di trovare il modo per raggiungere questo obiettivo, combattendo nel contempo il radicalismo e l'isolamento sociale.

Per il ministro degli Esteri degli Emirati, le controversie sono principalmente dovute alla ripresa politica del capo di stato turco, Recep Tayyip Erdogan. “Quando Erdogan vede una lacuna o una debolezza, la usa per aumentare la sua influenza. Solo quando gli viene mostrata la linea rossa è pronto per i negoziati", ha aggiunto Anvar Gargash.

Gli attentati in Francia

A Nizza il 29 ottobre un uomo ha ucciso tre persone in un attacco all'arma bianca avvenuto all'interno della Basilica di Notre Dame di Nizza, mentre qualche ora dopo un'altra persona si è lanciata al grido di Allah Akbar contro le forze di polizia ad Avignone, venendo abbattuto dal fuoco di risposta degli agenti.

Poco dopo è stato reso noto che un agente di sicurezza del consolato francese a Jeddah, in Arabia Saudita, è stato accoltellato da uno sconosciuto, finendo in ospedale dove si trova non in pericolo di vita. L'uomo è stato invece arrestato dalla polizia saudita.

Solo qualche settimana fa il Paese transalpino era stato scosso dall'attentato che aveva portato alla morte per decapitazione di Samuel Paty, un professore di storia di Parigi.