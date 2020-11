Gp dell'Emilia Romagna, vittoria di Lewis Hamilton

Centesimo gran premio di Formula 1 su un circuito italiano, il terzo in questa strana stagione 2020 dopo Monza e Mugello nel mese di settembere.

All'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola doppietta Mercedes: primo Lewis Hamilton, e secondo Valtteri Bottas, relegato alla piazza d'onore dopo essere partito in pole position.

Sul terzo gradino del podio sale la Renault di Daniel Ricciardo, che respinge all'ultimo giro gli attacchi di Daniil Kvyat sull'Alpha Tauri, quarto.

La prima Ferrari al traquardo è quella di Charles Leclerc, 5°. Sebastian Vettel 13°.

A punti entrambe le Alfa Romeo, con Kimi Raikkonen 9° ed Antonio Giovinazzi 10°.

La Mercedes Petronas grazie a questa doppietta vince il titolo mondiale costruttori, il settimo consecutivo.

Formula 1, le prossime gare

Dopo le due gare consecutive in Portogallo domenica scorsa e quest'oggi ad Imola, il Circus si prende quindici giorni di stop. Le monoposto del Mondiale di Formula 1 torneranno in pista il 13/14/15 novembre ad Instabul per il Gp di Turchia.