Regno Unito, BoJo annuncia un mese di lockdown a partire dal 5 novembre

Dopo le indiscrezioni trapelate nella giornata di ieri, il governo di Londra sembrerebbe essere deciso a far approvare un nuovo lockdown generalizzato in tutto il Regno Unito.

Il Regno Unito entrerà in un nuovo regime di quarantina generalizzata a partire dal prossimo giovedì per evitare il collasso del sistema sanitario nazionale a causa del Covid-19.

Ad annunciarlo è il primo ministro britannico Boris Johnson in persona, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Downing Street:

"Per la prima volta nel corso delle nostre vite il Servizio sanitario nazionale potrebbe non essere lì per noi e per le nostre famiglie", è stato il monito lanciato da Bojo, il quale ha poi specificato che il lockdown durerà per un mese, nel corso del quale le persone potranno uscire di casa soltanto per validi e comprovati motivi.

Stretta dunque su attività commerciali non essenziali, pub e ristoranti, fatti salvi i take away, mentre rimarranno aperte scuole ed università. Deroghe anche per il proseguimento dei lavori edilizi e per lo svolgimento dei match di Premier League.

Inoltre, il governo si è ancora una volta impegnato a garantire quei posti di lavoro in cui i dipendenti non potranno svolgere la propria mansione per via delle restrizioni.

Il primo ministro, nel corso del proprio discorso, ha quindi fatto sapere che tali nuove misure restrittive saranno votate il prossimo mercoledì in Parlamento, dal quale ci si aspetta un supporto trasversale al piano del governo, sebbene all'interno della stessa maggioranza vi siano ancora alcune voci non del tutto concordi sul da farsi.

Il Covid-19 nel Regno Unito

La Gran Bretagna rimane uno dei Paesi europei maggiormente colpiti dalla nuova pandemia di coronavirus. Stando alle ultime cifre disponibili, i contagi da Covid-19 hanno raggiunto esuperato quota 1 milione, a fronte di un numero di morti che ha raggiunto le 46.555 unità.

Il comitato scientifico britannico ha previsto che, con l'attuale andamento dei contagi, il virus potrebbe uccidere durante l'inverno sino a 85.000 individui.