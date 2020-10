Focolaio di aviaria in Olanda, abbattuti 35mila polli

In un allevamento olandese saranno abbattuti migliaia di polli dopo la scoperta di un ceppo altamente patogeno di influenza aviaria.

Saranno abbattuti 35700 polli in un allevamento in Olanda in seguito alla scoperta di un focolaio di influenza aviaria, rifersice Reuters.

L'epidemia è scoppiata nonostante la scorsa settimana il governo abbia ordinato che tutti i volatili degli allevamenti di pollame venissero tenuti al chiuso dopo che i test avevano confermato questo ceppo molto pericoloso in due cigni selvatici trovati morti vicino alla città centrale di Utrecht.

Ieri il ministero dell'Agricoltura del paese ha rafforzato i controlli intorno alla fattoria infetta, nel villaggio di Altforst, cento chilometri a sud-est della capitale Amsterdam.

Altre 34 aziende agricole si trovano entro un raggio di 10 chilometri dalla posizione infetta e sono ritenute a rischio. Le autorità hanno vietato il trasporto di uccelli, uova, letame, paglia usata e altri prodotti animali dall'anello di 10 chilometri attorno alla fattoria infetta.

L'Olanda ha registrato dall'inizio della pandemia Covid 351.178 contagi, con 7.395 decessi. Nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato un'incremento di 9.804 unità.