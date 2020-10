Lutto nel mondo del cinema: è morto Sean Connery

Si è spento all'età di 90 anni Sean Connery, star scozzese del cinema, noto per la sua magistrale interpretazione di James Bond.

All'età di 90 è morto Sean Connery, attore scozzese conosciuto al grande pubblico per la sua celeberrima interpretazione della spia britannica James Bond. Lo rende noto la BBC.

Nel corso della sua gloriosa carriera, Connery si era aggiudicato un premio Oscar come miglior attore non protagonista con The Untouchables (Gli Intoccabil), ma anche due premi BAFTA e tre Golden Globes.

Oltre per le sue sette interpretazioni di James Bond, Connery è conosciuto per aver ricoperto parti di rilievo in diversi film d'azione e thriller, come Indiana Jones, Caccia a Ottobre Rosso e The Rock.

Nel 2000, nel corso di una cerimonia solenne tenuta a Holyrood Palace, era stato nominato Cavaliere dalla Regina Elisabetta II. Nello scorso mese di agosto aveva compiuto 90 anni.