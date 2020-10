Coronavirus, Usa batte record di contagi: 99.000 positivi in un giorno

Un milione di casi in più in due settimane ha portato gli Stati Uniti a raggiungere la soglia di 9 milioni di positivi dall'inizio dell'epidemia. Trump assicura: "Stiamo controllando l'epidemia".

Gli Stati Uniti segnano il nuovo record giornaliero di contagi con oltre 99.000 nuovi positivi e superano la soglia di 9.000.000 di casi dall'inizio della pandemia, secondo quanto riferisce la Cnn, che parla di una diffusione del virus sempre più rapida nel Paese.

In base ai dati della John Hopkins University, il totale dei positivi ha fatto un balzo di un milioni di casi in più in medo di sdue settimane. A metà ottobre è stata superata la soglia di 8 milioni di casi dall'inizio dell'epidemia.

L'epidemia silenziosa degli asintomatici

Nelle ultime 24 ore sono i 99.321 nuovi casi accertati di coronavirus, che portano il totale a 9.044.255. I decessi si portano sopra il tetto dei mille, 1.030 nuove morti legate al virus in un giorno, che portano il bilancio totale delle vittime del paese a 229.686 .

L'ultima ondata di contagi sembra essere guidata da un asintomatici che portano il virus ad anziani e ai soggetti fragili. Lo ha affermato il dottor Robert Redfield, direttore dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

"Un'epidemia silenziosa" di infezioni asintomatiche da Covid-19 si sta "diffondendo tra i 12 ei 30 anni" per fare il salto alle persone anziane, ha detto Redfield a SiriusXM Doctor Radio Reports questo venerdì. "Questo è quello che sta guidando l'espansione che stiamo osservando nell'epidemia in tutto il paese in questo momento", ha detto.

Epidemia sotto controllo

"Con o senza vaccino noi stiamo controllando l'epidemia, ma il vaccino la farà scomparire più rapidamente e i vaccini arriveranno molto presto". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha assicurato i suoi sostenitori durante un comizio a chiusura di campagna elettorale in Wisconsin, dove si sta registrando un nuovo picco di casi di Covid con un incremento del 41% nelle ultime due settimane.

Il coronavirus nel mondo

Il bilancio globale della pandemia è di 45.597.366 persone contagiate e 1.188.962 decessi dovuti all'infezione da virus Sars-CoV2. In data 30 ottobre è stato toccato il nuovo record giornaliero di positivi, pari a 595.797, che indica una fase espansiva dell'epidemia, diffusa in tutti i Paesi del mondo.