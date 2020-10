I tremori di Merkel preoccupano i tedeschi. La ragione potrebbe essere legata a un cuore spezzato

Non in senso medico ma sentimentale. Secondo una delle ricostruzioni la cancelliera tedesca sarebbe stata tradita dal marito.

In Germania e nel resto del mondo da mesi ci si interroga sulla vera causa dei tremori di cui in più di un’occasione è stata vista soffrire la cancelliera Angela Merkel.

La donna forte della politica internazionale ha mostrato in diversi eventi nazionali e internazionali tremori improvvisi. Come nel giugno dell’anno scorso quando durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky era apparsa tremante e visibilmente in difficoltà e aveva accusato il caldo torrido per la reazione.

I tremori, però, secondo gli esperti non sarebbero legati a malattie degenerative come il Parkinson, ma piuttosto a problemi transitori, di ansia e i farmaci calmanti presi per curarla.

Per i beni informati, invece, si tratterebbe di un “problema di cuore”. Ma non in stresso senso medico, quanto invece sentimentale.

Il marito dietro i patimenti di Angela

© Sputnik . Sergey Guneev Angela Merkel

Secondo il sito Dagospia alcune "malelingue esperte di questioni tedesche" hanno confessato il retroscena dei tremori della cancelliera.

Joachim Sauer, lo storico compagno di Merkel, avrebbe recentemente lasciato la moglie per una storia con una sua ex allieva.

La cancelliera, scoperta la liason, sarebbe rimasta scioccata tanto da entrare in uno stato depressivo e valutare di abbandonare la politica per qualche mese.

Un patto di non belligeranza con l’ex

Della storia finita, però, in pochi sanno e in pochissimi parlano. Questo perché tra la cancelliera e il professore di Chimica 71enne è stato stretto un patto: fino a quando Merkel ha un ruolo attivo e di rilievo della questione non verrà fatta menzione e ognuno farà la sua vita nel più stretto riserbo.