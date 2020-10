Putin esprime a Macron il cordoglio per gli attacchi terroristici in Francia

Il capo di stato russo ha voluto estendere le proprie condoglianze al capo di stato francese per gli attacchi terroristici avvenuti in Francia nelle scorse ore.

Vladimir Putin ha inviato al proprio omologo francese, Emmanuel Macron, un telegramma per esprimere le proprie condoglianze a margine degli attacchi terroristici avvenuti quest'oggi a in Francia.

Come riferito dal Cremlino, il presidente russo ha definito l'attacco di Nizza "un crimine cinico e crudele avvenuto all'interno di una chiesa".

Questa mattina a Nizza un uomo ha fatto tre vittime e ferito diverse altre persone in un attacco all'arma bianca avvenuto all'interno della Basilica di Notre Dame di Nizza, mentre qualche ora dopo un'altra persona si è lanciata al grido di Allah Akbar contro le forze di polizia ad Avignone, venendo abbattuto dal fuoco di risposta degli agenti.

Poco dopo è stato reso noto che un agente di sicurezza del consolato francese a Jeddah, in Arabia Saudita, è stato accoltellato da uno sconosciuto, finendo in ospedale dove si trova non in pericolo di vita. L'uomo è stato invece arrestato dalla polizia saudita.

Per tutti e tre gli attacchi l'ipotesi più accreditata è quella della matrice islamista.