Francia: federazione ospedaliera chiede al governo lockdown nazionale per picco casi COVID-19

"Poiché il virus continua a diffondersi rapidamente in Francia e in Europa, gli ospedali chiedono il lockdown più ampio possibile. Questa soluzione sembra essere l'unica possibile per consentire a tutti i francesi di essere curati in maniera efficiente, indipendentemente dal fatto che siano malati di COVID -19 o altre malattie", ha detto FHF in un comunicato.

Frederic Valletoux, il presidente della FHF, ha dichiarato nella dichiarazione che il precedente blocco nazionale della Francia, introdotto a marzo durante la prima ondata di COVID-19, ha avuto successo, aggiungendo che era fondamentale assicurarsi che una terza ondata della pandemia venga evitata del tutti i costi.

Il presidente francese Emmanuel Macron dovrebbe discutere l'attuale situazione epidemiologica del paese in un discorso alla popolazione nel corso della giornata. I media nazionali hanno riferito che Macron potrebbe imporre un blocco a livello nazionale.

Nelle ultime settimane in Francia è stato osservato un rapido aumento delle nuove infezioni, che ha spinto le autorità locali di 54 dipartimenti a imporre il coprifuoco dalle 21:00 alle 06:00. Tuttavia, la FHF ha invitato il governo ad andare oltre e ad introdurre un blocco nazionale, a seguito dell'allentamento delle misure di allontanamento sociale durante i mesi estivi.

Il coronavirus in Francia

Dall'inizio dell'epidemia in Francia sono stati registrati poco meno di 1,2 milioni di casi di coronavirus, provocando la morte di oltre 35.540 persone. Martedì, il paese europeo ha riportato 33.417 nuovi test positivi per la malattia e il bilancio delle vittime è aumentato di 523.