Egitto, Sudan, Etiopia accettano di continuare negoziati per l'accordo sulla diga del Nilo Azzurro

"L'incontro si è concluso con la decisione che il Sudan - come Stato presidente nei negoziati trilaterali - invierà un invito a tenere riunioni durante la settimana in vista della fine del consolidamento e della conclusione dell'accordo sulla diga, che le parti hanno iniziato a prepararsi durante gli ultimi colloqui", ha detto il ministero in una nota.

All'incontro, che si è tenuto sotto gli auspici del ministro sudafricano per le relazioni internazionali e la cooperazione Naledi Pandor, hanno partecipato i ministri degli affari esteri, dell'irrigazione e delle risorse idriche di Egitto, Sudan ed Etiopia, si legge nel comunicato.

Durante i negoziati, Cairo ha affermato la necessità di raggiungere un accordo che sarebbe obbligatorio per i partecipanti ai colloqui e ha anche definito la procedura per il riempimento e l'avvio della diga in modo vantaggioso per tutte le parti coinvolte nella questione.

All'inizio della settimana, il presidente dell'Unione africana (UA) e il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, hanno confermato che un nuovo ciclo di colloqui trilaterali sulla controversia GERD avrà luogo dopo una pausa di sette settimane. Ramaphosa ha espresso la fiducia che le parti raggiungeranno un accordo sulle questioni relative alle dighe in sospeso, inclusi gli aspetti tecnici e legali.

Il caso della diga Etiope

L'Etiopia è da tempo bloccata nella disputa sulla diga del Nilo con Sudan ed Egitto, che temono che il mega progetto idroelettrico di Addis Abeba, in costruzione dal 2011, ridurrebbe il loro accesso all'acqua. I colloqui tra i tre paesi sono mediati dal Sud Africa, l'attuale detentore della presidenza dell'Unione Africana.