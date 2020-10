Ecco perché la Norvegia è il Paese con meno contagi in Europa

Nonostante il numero di casi più basso in Europa il governo norvegese ha scelto di intervenire con una serie di nuove misure restrittive per limitare la diffusione del virus: è la strategia dei "piccoli passi" della premier Erna Solberg.

Con 17.232 contagi su 5,4 milioni di abitanti la Norvegia resta uno dei Paesi dove il virus si è diffuso meno in Europa. Il Covid colpisce soprattutto nella capitale Oslo e nelle regioni del sud. Ma l’epidemia procede a livello di cluster controllati dalle autorità sanitarie.

A favore del Paese scandinavo gioca sicuramente la bassa densità della popolazione e l’età media. Gli over 65, infatti, sono poco più del 16 per cento della popolazione, mentre gli under 20 il 24 per cento.

A differenza della Svezia, lo scorso marzo il governo norvegese ha imposto un lockdown per limitare la diffusione dei contagi.

Misure che, seppur in forma più leggera, sono state riproposte in questi giorni nonostante il numero dei nuovi contagi in Norvegia, secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sia il più basso tra i Paesi del Vecchio Continente, con 37,7 casi ogni 100 mila abitanti.

Ieri, come racconta il Corriere della Sera, l’esecutivo conservatore ha annunciato ugualmente nuove misure anti-Covid, tra cui il limite di 5 persone da ospitare in casa. Preoccupa, infatti, l’aumento del 20 per cento, secondo l’Oms, dei contagi nell’ultima settimana, localizzati per un terzo nella città di Oslo.

Per limitare i danni, nella Capitale è stato introdotto l’obbligo di indossare la mascherina anche in bar, ristoranti e centri commerciali. Insomma, in tutti i luoghi chiusi dove non può essere assicurato il distanziamento sociale. E poi una sorta di coprifuoco per i locali, che non potranno servire i clienti dopo le 22.

A preoccupare le autorità sono i casi d’importazione, principalmente da Polonia e Svezia. Per questo motivo è previsto un periodo di dieci giorni di quarantena per chi arriva da quelle zone. Poi ci sono i Paesi europei investiti dalla seconda ondata, tra cui l’Italia, dove ministero degli Esteri norvegese sconsiglia di recarsi in viaggio.

Oggi nel Paese i pazienti ricoverati per il Covid sono 54, di cui sette in terapia intensiva e tre con necessità di supporti respiratori. Ma la premier Erna Solberg è convinta della necessità di “fare piccoli aggiustamenti oggi” per non “prendere misure importanti più avanti”.