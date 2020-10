USA chiesero blocco cancellazione dei dati a distanza per i dispositivi di capo finanziario Huawei

Meng Wanzhou, capo finanziario di Huawei in precedenza ha perso il suo appello per annullare il sigillo di documenti riservati relativi al suo caso di estradizione. Secondo lei questi conterrebbero prove di azioni illegali da parte delle autorità canadesi.

L'ufficiale della polizia a cavallo reale canadese (RCMP) che ha arrestato Meng Wanzhou durante uno scalo all'aeroporto internazionale di Vancouver ha testimoniato alla Corte Suprema della British Columbia che Washington ha richiesto che i dati sul suo telefono e laptop fossero protetti contro la "cancellazione remota", riferisce CBC News.

L'ufficiale di polizia Winston Yep ha testimoniato il 26 ottobre sulle ore che hanno preceduto l'arresto di Meng Wanzhou il 1° dicembre 2018, sostenendo di aver saputo immediatamente che il suo caso di estradizione era "di alto profilo" quando gli è stata consegnata la sua pratica il giorno prima del suo volo da Hong Kong, anche se non sapeva chi fosse esattamente Meng.

Yep ha detto alla Corte Suprema della Columbia Britannica che era stato deciso in anticipo che Meng sarebbe stata arrestata dopo lo sbarco.

Ha sottolineato che le autorità statunitensi avevano specificamente richiesto alle loro controparti canadesi di sequestrare i dispositivi elettronici del Chief Financial Officer di Huawei e di metterli in una "borsa di Faraday" per bloccare eventuali trasmissioni wireless per impedire "la cancellazione dei dati da remoto".

L'ufficiale ha aggiunto che non c'era motivo di preoccupazione in quanto la richiesta era "parte del processo".

Secondo la testimonianza di Yep, gli agenti della Canada Border Services Agency (CBSA) hanno affermato che Meng aveva problemi di immigrazione in sospeso legati alla sua proprietà di due case multimilionarie a Vancouver. Secondo quanto riferito, questo aveva determinato un piano in base al quale la CBSA l'avrebbe trattenuta.

Yep ha aggiunto: “… Sarei sempre stato io a effettuare l'arresto. Perché avevo il mandato e questa era una questione della Polizia a cavallo canadese."

L'ufficiale ha dichiarato che gli agenti del Servizio di Frontiera canadaese avevano accettato di sequestrare i dispositivi elettronici di Meng, ma non è mai stato chiesto di indagare sui contenuti, aggiungendo:

"Non ho dato al Servizio di Frontiera canadaese alcuna direzione su cosa chiedere alla signora Meng. Abbiamo lasciato a loro il compito di fare il loro processo e quando hanno finito il loro processo stavo per eseguire il mandato. Abbiamo lasciato che facessero il loro lavoro".

Chi è Meng Wanzhou

Meng Wanzhou è la figlia di Ren Zhengfei, amministratore delegato e fondatore del principale gigante tecnologico cinese Huawei.

Il gigante tecnologico cinese è finito nel mirino di Washington in tutto il mondo, per le presunte questioni di sicurezza e per le accuse che le sue apparecchiature potrebbero essere utilizzate da Pechino per spiare potenzialmente altri paesi, un'accusa che il governo cinese e la compagnia di telecomunicazioni negano.

Meng è stata arrestata in Canada nel 2018 su richiesta degli Stati Uniti, che la accusano di aver violato le sanzioni contro l'Iran frodando la banca HSBC.

Il mandato di arresto emesso il 22 agosto 2018 dagli Stati Uniti si basa sulle accuse secondo cui Wanzhou aveva riciclato denaro che si diceva fosse per Huawei, ma apparentemente era per il venditore di apparecchiature per telecomunicazioni con sede a Hong Kong Skycom, un'entità che si presumeva trattasse con l'Iran, contraddicendo le sanzioni.

Il direttore finanziario di Huawei ha negato le accuse, con Pechino che ha criticato l'arresto di Meng come una vittimizzazione politica.