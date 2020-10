Paul Pogba smentisce di lasciare i Blues dopo commenti di Macron su legami tra terrorismo e Islam

Il 21 ottobre il presidente francese Emmanuel Macron era intervenuto in una cerimonia di commemorazione per l'insegnante di storia francese Samuel Paty decapitato da un giovane islamista.

L'ex giocatore della Juventus e stella del Manchester United Paul Pogba non lascerà la nazionale francese a seguito delle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron secondo cui l'Islam è la fonte del terrorismo internazionale, riporta il Sun.

In precedenza i media mediorientali avevano riportato che Paul Pogba avrebbe lasciato la nazionale sulla scia delle osservazioni di Emmanuel Macron sul terrorismo islamista.

Nel suo discorso Macron aveva esortato a "liberare l'Islam in Francia dall'influenza straniera e rafforzare il controllo sui finanziamenti delle moschee" e ha sottolineato che la Francia continuerà a difendere la libertà di espressione e intensificherà la battaglia contro l'Islam radicale.

Nel frattempo, di fronte alla diffusa condanna per il suo discorso, Macron ha affermato che la Francia continuerà a sostenere i valori universali di libertà, uguaglianza e fraternità e difendere la libertà di parola e "rispettare tutte le differenze in uno spirito di pace".

L'insegnante di storia francese Samuel Paty è stato decapitato il 16 ottobre in un comune alle porte di Parigi. L'assassino, un adolescente radicalizzato di origine cecena, è stato eliminato dalle forze dell'ordine la stessa notte. L'omicidio è avvenuto dopo che Paty aveva mostrato alcune caricature su Maometto ai suoi studenti durante le lezioni sulla libertà di parola.

Le autorità francesi hanno definito il brutale assassinio come un attacco terroristico e si sono impegnate a rafforzare le misure contro il fondamentalismo islamico nel Paese.

Per le sue dichiarazioni controverse sull'Islam il presidente francese è stato duramente criticato al limite dell'insulto dal leader turco Recep Tayyip Erdogan, ricevendo comunque la solidarietà di Berlino. In aggiunta alcuni Paesi musulmani del Medio Oriente hanno annunciato l'avvio di una campagna per boicottare i prodotti francesi.