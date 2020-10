Erdogan invita i turchi a boicottare i prodotti francesi in disputa con Macron

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invitato i turchi a smettere di acquistare merci francesi, ha riferito Reuters.

"Vediamo gli insulti anti-islamici di Macron e il terrorismo razzista come una minaccia alla nostra sicurezza nazionale e questo è ciò da cui siamo guidati quando redigiamo i nostri piani", ha detto Erdogan in un discorso che ha pronunciato ad Ankara, aggiungendo che la Turchia adotterà misure di risposta, se necessario.

Erdogan ha anche chiesto alla comunità internazionale di "proteggere i musulmani in Francia che sono perseguitati per la loro fede" e di fermare la campagna di "odio" di Macron.

La Francia è "effettivamente parte del nazismo. La persona che guida la Francia, e che ha bisogno di cure psichiatriche, ha iniziato a incoraggiare attacchi contro i musulmani", ha continuato Erdogan.

Nel frattempo, diverse aziende arabe hanno rimosso i prodotti francesi dai supermercati in risposta alle dichiarazioni di Macron sull'Islam.

I negozi e i ristoranti del Qatar, compreso il gigante nazionale della vendita al dettaglio Al Meera, hanno annunciato il boicottaggio dei prodotti francesi in segno di protesta contro i commenti.

Dopo il discorso del presidente francese, hashtag come #BoycottFrenchProducts in inglese e in arabo #NeverTheProphet hanno fatto tendenza in tutto il mondo, soprattutto in Kuwait, Qatar, Palestina, Egitto, Algeria, Giordania, Arabia Saudita e Turchia.

Il sostegno a Macron da parte di Maas e Borrell

Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas lunedì ha condannato le recenti osservazioni fatte dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan sulla sua controparte francese, affermando che il presidente turca ha toccato un "nuovo fondo".

Domenica, il presidente della Commissione europea Josep Borrell ha twittato che le dichiarazioni del presidente turco sul presidente francese Emmanuel Macron sono inaccettabili.