Il Cile in trionfo per il Sì alla nuova costituzione

Al termine di un anno di proteste e di lotta alle disuguaglianze sociali, il Cile ha votato in massa a favore di una nuova Costituzione. Così ha reagito il web alla notizia, attesissima da molti.

Il Cile si è espresso: al referendum del 25 ottobre oltre il 78% degli elettori si è espresso a favore della scrittura di una nuova Costituzione.

Questo fatto politico rappresenterà per il Cile una svolta storica, e dovrebbe condurlo fuori dal pantano delle proteste scoppiate lo scorso anno a seguito dell’annuncio da parte del governo di voler aumentare il prezzo del biglietto della metropolitana. Tra polizia e forze dell’ordine si sono verificati violenti scontri che hanno portato alla morte di decine di morti.

Il sì al referendum è solo la prima tappa di un processo di cambiamento che passerà per l’elezione dei rappresentanti della costituente, previste per l’aprile del 2021. Gli eletti avranno un anno di tempo per redigere la nuova costituzione cilena, quindi la riforma dovrà essere sottoposta al voto dei cileni.

Il presidente Sebastian Pinera ha ricordato ai cileni:

“Questo plebiscito non è la fine, ma è l’inizio di un percorso che insieme, tutti noi, dobbiamo percorrere per concordare una nuova costituzione per il Cile. Fino ad ora la costituzione ci ha divisi. Da oggi [25 ottobre], dobbiamo tutti collaborare affinché la nuova costituzione sia il grande quadro per l’unità, la stabilità e il futuro”, ha sottolineato il presidente parlando alla stampa.

Questo forte sì alla nuova costituzione segna l’inizio di una fase in cui il Cile mostra di voler rompere con il suo passato segnato da violenze, da ingiustizie e dalle disuguaglianze a cui il modello neoliberista del regime di Augusto Pinochet aveva sottoposto il popolo cileno durante la sua dittatura. La costituzione, in vigore dal 1980, era diventata un’ombra che continuava ad aleggiare sulla società cilena libera dalle dittature.

La gioia dei cileni sui social

Sui social network esplode la gioia dei cileni e la speranza per un futuro diverso e migliore.