Covid-19, Russia: 1.531.224 contagi (+17.347), 26.269 decessi (+219), 1.146.096 guarigioni (+7.574)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 17.347 nuovi casi di contagio da coronavirus. Nuovo record negativo di nuovi contagi in un giorno.

Ieri i nuovi contagi in Russia sono stati 17.347. Il precedente record negativo era stato registrato il 23 ottobre ed era di 17.340. Il totale dei contagi accertati in Russia da inizio pandemia viene ora aggiornato a 1.531.224, ha comunicato alla stampa stamane a Mosca il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione.

“Nelle ultime ventiquattro ore in Russia sono stati registrati 17.347 nuovi casi di contagio da coronavirus dei quali, 4.803, pari al 27,7%, privi di manifestazioni cliniche al momento, per tanto da definirsi asintomatici”, si legge nel bollettino.

Il totale dei contagi accertati nella Federazione ora viene aggiornato a 1.531.224, il tasso di incremento giornaliero, pur il numero assoluto cresciuto, è tornato all’1,1% essendo calcolato in proporzione (nuovi casi su totale casi accumulati dall’inizio).

Nelle ultime ventiquattro ore vi sono stati 219 decessi per causa o concausa COVID-19, il totale dei decessi da inizio crisi viene aggiornato a 26.269.

Le guarigioni certificate ieri sono state 7.574, per un totale di 1.146.096 guariti in tutto il Paese dall’inizio della diffusione del virus.

La netta prevalenza del saldo negativo tra nuovi guariti e nuovi contagiati, ha portato il numero dei casi attualmente attivi a 358 859, circa uno su ogni 3 e mezzo dei quali, 101.393, nella sola capitale. Mosca ieri ha registrato 5.224 nuovi casi e 62 decessi connessi al COVID-19. In tutto la città da inizio crisi ha registrato 386.908 contagi e 6.442 decessi.

Nella giornata di ieri non vi sono state suddivisioni amministrative non interessate da nuovi contagi. Il Circondario Autonomo della Ciukotka e quello dei Nenec hanno registrato rispettivamente uno e quattro casi. I Nenec sono gli unici a non aver mai registrato decessi pur avendo avuto circa il doppio (424 contro 231) casi registrati di contagio rispetto alla Ciukotka che ha avuto due decessi.