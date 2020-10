Imran Khan chiede a Zuckerberg di "mettere al bando" l'islamofobia su Facebook

Il primo ministro pakistano Imran Khan ha chiesto al CEO di Facebook Mark Zuckerberg di vietare i messaggi e i post islamofobi che contengono "odio contro l'Islam" su Facebook.

In una lettera pubblicata domenica, Khan ha sottolineato di apprezzare il "passo di Zuckerberg per vietare giustamente qualsiasi messaggio che critica o mette in discussione l'Olocausto, che è stato il culmine del pogrom nazista degli ebrei in Germania e in tutta Europa mentre i nazisti si diffondevano in tutta Europa".

Il premier pakistano ha aggiunto che "oggi assistiamo a un simile pogrom contro i musulmani in diverse parti del mondo", sostenendo che "in alcuni stati ai musulmani vengono negati i loro diritti di cittadinanza e le loro scelte personali democratiche, dall'abbigliamento al culto".

Khan ha scelto due stati per esemplificare le sue osservazioni: India e Francia.

"In India, leggi e misure anti-musulmane come CAA e NRC, nonché uccisioni mirate di musulmani e incolpare i musulmani per il coronavirus riflettono l'abominevole fenomeno dell'islamofobia. In Francia, l'Islam è stato associato al terrorismo e sono state consentite vignette blasfeme contro l'Islam e il nostro Santo Profeta. Ciò porterà a un'ulteriore polarizzazione ed emarginazione dei musulmani in Francia. Come distingueranno i francesi tra cittadini musulmani estremisti radicali e la cittadinanza musulmana tradizionale dell'Islam? Abbiamo visto come l'emarginazione porta inevitabilmente all'estremismo, qualcosa di cui il mondo non ha bisogno”, ha scritto il primo ministro pakistano.

Khan si è poi rivolto alle questioni bilaterali pakistano-indiane di Jammu e Kashmir.

"Il messaggio di odio deve essere bandito completamente - non si può inviare un messaggio che mentre i messaggi di odio contro alcuni sono inaccettabili, questi sono accettabili contro altri. Né il mondo dovrebbe aspettare un pogrom contro i musulmani, che è in corso in paesi come India e nello Jammu e Kashmir occupati illegalmente indiani, né che venga completato prima che l'islamofobia venga bandita. Questo di per sé riflette pregiudizi che incoraggiano un'ulteriore radicalizzazione ".

My letter to CEO Facebook Mark Zuckerberg to ban Islamophobia just as Facebook has banned questioning or criticising the holocaust. pic.twitter.com/mCMnz9kxcj — Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 25, 2020

La disputa sul Kashmir tra India e Pakistan

La disputa sul Kashmir risale al 1947, quando India e Pakistan ottennero l'indipendenza dal dominio britannico. Scontri occasionali e attacchi diplomatici sono diventati da allora un evento regolare, ma le tensioni si sono intensificate ad agosto quando New Delhi ha annullato lo status di autonomia speciale del Kashmir e lo ha posto sotto il controllo diretto del governo indiano.