Parigi esorta i Paesi musulmani a cessare il boicottaggio dei prodotti francesi

Gli appelli al boicottaggio dei prodotti francesi in alcuni paesi musulmani sono infondati e devono essere fermati, ha affermato domenica il Ministero degli Esteri francese dopo che le osservazioni del presidente Emmanuel Macron sull'Islam, seguite alla decapitazione di un insegnante, hanno attirato l'ira nel mondo musulmano.

"In diversi paesi del Medio Oriente, negli ultimi giorni, ci sono stati appelli al boicottaggio dei prodotti francesi, in particolare quelli agricoli, nonché inviti più generali a manifestazioni contro la Francia, a volte espressi con esternazioni di odio, diffusi sui social network", ha detto in un comunicato il portavoce del ministero.

"Gli appelli al boicottaggio sono infondati e vanno fermati immediatamente, come tutti gli attacchi contro il nostro Paese commessi da una minoranza radicale", ha aggiunto il diplomatico.

Tali appelli sono giunti dopo che la questione del terrorismo islamista ha guadagnato nuovo slancio in Francia: il presidente Emmanuel Macron ha recentemente condannato il raccapricciante omicidio dell'insegnante di storia Samuel Paty in un sobborgo di Parigi da parte di un 18enne di origine cecena dopo che il docente aveva mostrato alcune vignette satiriche su Maometto ai propri studenti durante una lezione sulla libertà di parola e di coscienza.

Il sospettato era nato a Mosca, ma anni dopo si è trasferito in Francia, dove gli è stato concesso lo status di rifugiato. È stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dagli agenti di polizia lo stesso giorno. Intanto l'indagine sul brutale omicidio è in pieno svolgimento.

Macron ha definito l'incidente un "attacco terroristico", incaricando il suo governo di intraprendere misure per estirpare la minaccia islamista e rafforzare la sicurezza nelle scuole tra le altre misure. La Francia non rinuncerà mai alle caricature e difenderà ulteriormente la libertà promossa dall'insegnante assassinato, ha detto il presidente Emmanuel Macron durante una cerimonia di commemorazione della vittima mercoledì.