Coronavirus, OMS: record di nuovi casi nel mondo, la metà in Europa

Per il terzo giorno consecutivo registrato il triste record di nuovi casi nel mondo, la metà dei quali in Europa, che affronta una fase particolarmente critica.

Secondo i dati dell'OMS, ancora battuto il record di nuovi casi di coronavirus nel mondo. E per il terzo giorno consecutivo.

I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono infatti 465.319, più dei 449.720 di venerdì e i 437.247 di giovedì.

In totale nel mondo si contano 42,3 milioni casi di Covid-19, per quasi 1,15 milioni di vittime, di cui 6.570 nelle ultime 24 ore.

Pressoché la metà dei nuovi casi di oggi sono stati registrati in Europa: ben 221.89.

Nello stesso arco temporale i nuovi casi registrati in Italia sono stati 21.273, con 719 nuovi ricoveri e 80 posti in più occupati di terapia intensiva.

A proposito di terapia intensiva, intanto la Svizzera ha comunicato che, in caso di risorse limitate, i pazienti più anziani non vi potranno far ricorso.