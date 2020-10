Papa Francesco nomina il primo cardinale nero degli Stati Uniti d'America

L'anno scorso Wilton Gregory era già entrato nella storia come primo arcivescovo afroamericano di Washington. Ora Grazie alla nomina di Papa Bergoglio diventa anche il primo cardinale di colore della storia della chiesa nordamericana.

La nomina è giunta dopo l'Angelus di domenica.

L'altro prelato era già l'unico arcivescovo di colore negli Stati Uniti e da adesso sarà quindi l'unico cardinale della chiesa a stelle e strisce a essere afroamericano.

Gregory è noto per aver guidato la Chiesa cattolica attraverso la crisi degli abusi sessuali del clero nei primi anni 2000.

Dal 2005 ha guidato l'arcidiocesi di Atlanta, prima di essere nominato arcivescovo di Washington nel 2019.

Gregory ha sostituito in questo ruolo il cardinale Donald Wuerl, dimessosi nell'ottobre 2018 per sopraggiunti limiti di età, spinto anche dalla rabbia popolare per il suo ruolo nella crisi degli abusi sessuali.

Papa Francesco, che ha annunciato che la cerimonia per l'insediamento dei nuovi cardinali avverrà il 28 novembre, ha confermato che 9 su 13 nuovi hanno meno di 80 anni e questo li rende idonei a essere eleggibili come suoi successori.

Che ci si prepari davvero all'avvento del tanto profetizzato Papa nero?