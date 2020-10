Forze di sicurezza usano gas lacrimogeni durante le proteste in Bielorussia

Secondo l'interlocutore dell'agenzia, nessuno è rimasto ferito durante la dispersione della manifestazione.

Domenica l'opposizione bielorussa è scesa in strada in protesta contro l'elezione del presidente Lukashenko. Oggi a Minsk è stata organizzata una manifestazione di molte migliaia di persone. In mattinata, mezzi speciali sono stati schierati nel centro della capitale bielorussa e sono state incrementate le misure di sicurezza. 12 stazioni della metropolitana sono state chiuse in città.

L'ultimatum

Oggi alle 23:59 (22:00 di Roma) scade il termine dell"ultimatum popolare" che l'ex candidata alla presidenza Svetlana Tikhanovskaya ha presentato alle autorità della repubblica. Secondo lei, entro il 26 settembre Alexander Lukashenko avrebbe dovuto annunciare le proprie dimissioni, fermare la violenza nelle strade e rilasciare i prigionieri politici. In caso di rifiuto, Tikhanovskaya lo ha minacciato con proteste di massa, scioperi, blocco delle strade e un crollo delle vendite nei negozi statali.

Proteste in Bielorussia

In Bielorussia continuano le proteste dopo le contestatissime elezioni presidenziali del 9 agosto, che hanno conferito il 6° mandato ad Alexandr Lukashenko, al potere dal 1994.

Secondo i dati ufficiali, Lukashenko ha ottenuto l'80,1% dei voti, seguito da Svetlana Tikhanovskaya, con il 10,12%.

L'opposizione bielorussa ha denunciato numerose irregolarità elettorali e ha chiesto la ripetizione delle elezioni, opzione bocciata dallo stesso Lukashenko.