La Spagna dichiara lo stato di emergenza per la seconda ondata di COVID-19

Ciò è stato confermato da fonti della Presidenza del Governo del Regno di Spagna a vari media del paese. Si dice che questo stato di emergenza non sarà severo come quello di marzo, ma potrebbe durare fino ad aprile. Il nuovo decreto tutela il confinamento notturno dalle undici di notte alle sei del mattino in tutto il Paese. Il Governo può approvarlo solo per ora per 15 giorni, ma il testo del decreto prevede già la necessità di prorogarlo al Congresso per un lungo periodo.

Il Consiglio straordinario dei ministri convocato per approvare l'entrata in vigore di un nuovo stato di allarme si è concluso domenica scorsa dopo due ore e mezza di deliberazioni. È stato riferito che il governo non ha alcuna intenzione di tornare al blocco totale di marzo. Ma dicono che la chiusura notturna potrà ridurre le infezioni. Le misure implicano impedire la mobilità dopo un certo orario notturno, salvo in casi giustificati ed è previsto il controllo della polizia delle strade.

Il presidente, Pedro Sánchez, riferirà sulla portata del provvedimento ai media in videoconferenza stampa.

Sánchez ha convocato questo Consiglio straordinario dopo che la maggioranza delle comunità autonome ha richiesto l'applicazione dello stato di allarme affinché le limitazioni alla mobilità che intendono attuare abbiano la dovuta copertura legale.

Il terzo stato di emergenza durante la pandemia

Lo stato di allarme approvato dal governo sarà il terzo da quando la pandemia di coronavirus ha raggiunto la Spagna.

Ricordiamo che il 23 ottobre il presidente del governo, Pedro Sánchez, si è rivolto al Paese per fare una dichiarazione istituzionale sulla pandemia di coronavirus. "La situazione è grave e insieme dobbiamo agire con determinazione, con la massima disciplina sociale e con la necessaria ed essenziale unità".