Gente scende in strada a Berlino per protestare contro le misure aggiornate anti-COVID - Video

Sputnik è in diretta dal centro di Berlino, dove folle di manifestanti anti-COVID si sono radunate per dimostrare la loro opposizione a una nuova serie di restrizioni messe in atto per frenare la diffusione del virus.

Le nuove regole, entrate in vigore nella capitale tedesca la scorsa settimana, richiedono che quasi tutte le attività chiudano tra le 23:00 e le 06:00, mentre solo cinque persone o un massimo di due le famiglie possono incontrarsi all'aperto durante le ore di coprifuoco.

Le restrizioni saranno in vigore fino al 31 ottobre.

La Germania ha visto un picco di casi di COVID-19 da 11.176 a 429.181, secondo i nuovi dati dell'Istituto Robert Koch per le malattie infettive. Il bilancio delle vittime riportato è cresciuto da 29 a 10.032, indicano i dati.