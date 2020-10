Baku annuncia avanzata militare in tre distretti del Karabakh

Il ministero della Difesa azero ha dichiarato che l'esercito del paese ha occupato nuove posizioni in tre regioni durante gli scontri in Nagorno-Karabakh domenica notte.

Domenica mattina, le autorità della repubblica del Nagorno-Karabakh hanno dichiarato che domenica notte i militari azeri hanno aperto il fuoco contro punti abitati e terreni agricoli in Karabakh. Secondo loro, l'artiglieria è stata usata contro i villaggi di Karmir Shuka, Tagavard, Gishi, Spitakashen, la regione di Martuni e il villaggio di Avetaranots, regione di Askeran, non ci sono state vittime civili o vittime.

"Per tutta la giornata del 24 ottobre e la notte del 25, le ostilità di varia intensità sono continuate nelle direzioni di Agdere, Khojavend, Fizuli, Hadrut, Gubadli e Lachin. Il nemico ha aperto il fuoco contro le posizioni difensive dell'esercito azero con armi leggere, carri armati, mortai, cannoni", riferisce il servizio stampa del ministero della Difesa azero.

Si osserva che le unità dell'esercito azerbaigiano sono avanzate verso posizioni nelle regioni di Khojavend, Gubadli e Lachin. L'esercito reclama un gran numero di morti e feriti tra i militari armeni. Secondo loro, durante il giorno, l'esercito azero ha disabilitato due carri armati delle forze armate armene, oltre a due veicoli da combattimento di fanteria, quattro cannoni D-30, una installazione Hyacinth-B e sette unità di equipaggiamento militare. "Ora i combattimenti continuano su tutta la linea del fronte", ha riassunto il ministero della Difesa azero. Secondo il ministero, le divisioni del 1° battaglione del 543° reggimento delle forze armate armene si sono ritirate nella regione di Gubadli, subendo perdite.

Negoziati di Mosca e tregua

I capi delle diplomazie di Baku e Yerevan durante i negoziati a Mosca conclusi venerdì 9 ottobre hanno concordato il cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh a partire da mezzogiorno di sabato 10 ottobre. I ministri degli Esteri di Armenia e Azerbaigian erano arrivati a Mosca su invito del presidente russo Vladimir Putin. I negoziati sono durati oltre dieci ore.

Escalation nel Nagorno-Karabakh

I combattimenti sulla linea di contatto nel Nagorno-Karabakh sono iniziati il ​​27 settembre. Armenia e Azerbaigian si accusano a vicenda di aver riacceso il conflitto, il governo indipendentista filo-armeno della repubblica non riconosciuta denuncia bombardamenti di artiglieria delle forze azere su centri abitati, compresa la capitale Stepanakert. L'Armenia ha dichiarato la legge marziale e - per la prima volta - la mobilitazione generale, sostenendo che Ankara sostiene attivamente Baku. In Azerbaigian è stata invece introdotta una mobilitazione parziale.

I leader di Russia, Stati Uniti e Francia hanno invitato le parti opposte a porre fine agli scontri e ad impegnarsi ad avviare negoziati senza precondizioni. La Turchia ha dichiarato che fornirà all'Azerbaigian qualsiasi sostegno richiesto sullo sfondo di un altro aggravamento della situazione nel Nagorno-Karabakh.