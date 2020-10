Formula 1 qualifiche del Gp di Portogallo: la pole è di Hamilton

Lewis Hamilton su Mercedes partirà in pole position al Gp di Portogallo a Portimao. In 1'16''652 è suo il miglior tempo.

Partirà secondo, staccato di 102 centesimi con 1'16''754, Valteri Bottas.

In seconda fila Max Verstappen su Red Bull, terzo in 1'16''904 (+0''252 da Hamilton) e Charles Leclerc su Ferrari, quarto con un ritardo di 0''438 da Hamilton sul giro veloce.

Per il pilota britannico si tratta della 97° pole position in carriera, la nona nella stagione in corso.

Gp del Portogallo, la gara

La Formula 1 ritorna in terra lusitana dopo un'assenza di 24 anni. Nel 1996 l'ultimo gran premio del Portogallo si disputò sul circuito del'Estoril. Domani, domenica 25 ottobre la gara scatterà alle 14:10: i piloti dovranno percorrere 66 giri dell'Autodromo Internacional do Algarve, vicino a Portimão.