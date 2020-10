Francia, arrestato italiano ricercato per oltre 160 stupri in Germania

Un italiano di 52 anni è stato fermato con un mandato di arresto europeo per una serie di crimini a sfondo sessuale commessi su minori in Germania.

Cosimo Chionna, questo il nome del sospettato, è ricercato per aver violentato e abusato dei figli delle sue compagne.

Nei suoi confronti sono stati aperti 122 fascicoli d'indagine per 160 atti di stupro e abuso sessuale su minori. Il fermo è scattato il 16 ottobre presso Rumersheim-Le-Haut, nei pressi del capoluogo alsaziano, secondo quanto riferisce AFP che ha appreso la notizia dalla National Fugitive Search Brigade (BNRF), un'organizzazione dipendente dalla Polizia Nazionale, questo venerdì 23 ottobre, una settimana dopo l'incidente.

La fuga del sospettato

L'uomo aveva recentemente lasciato la Germania per stabilirsi in Alsazia. Il 7 ottobre, il BNRF era stato allertato dalle autorità di polizia tedesche del ricercato di quest'uomo in Francia. Successivamente, il 10 ottobre, le informazioni sulla sua posizione sono state fornite ai francesi dai tedeschi prima che la polizia giudiziaria di Strasburgo fosse incaricata delle indagini.

Il 52enne è stato catturato il 16 ottobre dalla Brigata di ricerca e intervento di Strasburgo (Bri), ed è stato tradotto nella prigione di Colmar in attesa di essere consegnato alle autorità tedesche.