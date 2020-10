Coronavirus, superato 1 milione di contagi in Francia e Spagna

Da poche ore la Francia e la Spagna sono diventati ufficialmente i primi paesi europei ad aver superato la soglia psicologica del milione di contagi da coronavirus Covid-19.

Primo paese ad abbattere il muro del milione è stato la Spagna, che con il bollettino diffuso nella giornata di ieri dal Ministero della Salute di Madrid aveva toccato quota 1.005.295 contagi, a fronte di 34.366 vittime registrate.

Una cifra raggiunta nella primissima mattinata odierna anche dalla Francia, come confermato dal contatore della Johns Hopkins University, che riporta un numero di infezioni pari a 1.000.357 su tutto il territorio transalpino.

Primo paese al mondo per numero di contagi restano gli Stati Uniti, con 8.329.044, seguiti dall'India con 7.706.946 contagi e dal Brasile con 5.298.772.ù

Madrid restia ad un nuovo lockdown

Se per quanto riguarda la Francia sarà necessario attendere la giornata odierna per capire le intenzioni della politica in relazione ad un nuovo, possibile lockdown generalizzato, la situazione in questo senso sembra essere più chiara per quanto concerne la Spagna.

Secondo quanto finora trapelato, Madrid sarebbe tutt'altro che propensa ad introdurre un nuovo lockdown generalizzato come nel corso della prima ondata di marzo e aprile, a causa delle ricadute economiche che una tale mossa si porterebbe dietro.

In questo senso, sarà decisivo l'incontro di oggi tra il ministro della salute iberico Salvador Illa e i direttori regionali della sanità per fare il punto della situazione.

Tra le misure che quasi certamente potrebbero essere introdotte, si parla di un possibile coprifuoco notturno, così come di una stretta generalizzata sulla movida.