Professore decapitato in Francia – ora anche gli insegnanti svedesi temono per la loro libertà

Dopo l'uccisione dell'insegnante di storia Samuel Paty in Francia, decapitato per aver mostrato vignette controverse del Profeta Maometto ai suoi allievi, gli insegnanti svedesi hanno sottolineato l'importanza della libertà di espressione nell'insegnamento esprimendo preoccupazione per la possibilità di attacchi simili anche nel loro Paese.