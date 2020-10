Il nome Trump domina le colline della California

I fan di Donald Trump si danno un gran da fare per portare in alto il nome del loro beniamino, nel senso letterale del termine. Nelle scorse ore è apparsa una scritta hollywoodiana a caratteri cubitali dedicata al presidente degli USA, il cui nome adesso capeggia le colline lungo la Freeway 91 in California.

E' la seconda volta dall'inizio del mese. Nei primi giorni di ottobre un cartello identico è apparso sulle colline californiane, visibile dalla Highway 405, ed è stato successivamente rimosso perché considerato un pericolo per la viabilità.

La scritta segnaletica è apparsa a Corona, nella contea di Riverside, sulla 91 Freeway, e non è chiaro se sia correlata alla scritta precedente o agli autori della "decorazione" stradale.

I lavoratori hanno presto dovuto rimuovere il cartello in quanto distraeva i conducenti in autostrada, che rallentavano scattare foto, provocando disagi per il traffico e rischio di incidenti.