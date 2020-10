Samuel Paty, il Professore decapitato vicino Parigi, riceverà la Legione d’Onore postuma

L'insegnante di storia francese Samuel Paty, decapitato la settimana scorsa da un adolescente ceceno per aver mostrato cartoni animati del profeta islamico Maometto durante le sue lezioni, riceverà postumo il premio Legione d'Onore, il riconoscimento più alto in Francia.

Il Ministro dell’Istruzione francese , Jean-Michel Blanquer, ha detto oggi, martedì 20 ottobre all’emittente BFM TV che Samuel Paty, il professore di storia barbaramente assassinato la settimana scorsa, riceverà postumo il più alto riconoscimento francese:

"La Legion d'Onore gli sarà consegnata postuma e sarà nominato comandante delle Ordine delle Palme accademiche. È emblematico perché è l'ordine che va agli insegnanti e al mondo dell'educazione, e il martire Samuel Paty merita questo riconoscimento della sua istituzione", ha detto Blanquer.

La Legion d'Onore è il più alto riconoscimento per meriti civili o militari in Francia, istituito Napoleone Bonaparte nel 1802. L'Ordine delle Palme Accademiche, il premio nazionale per meriti educativi, venne anch’esso istituito da Bonaparte nel 1808.

La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì sera in occasione del tributo nazionale presso l'Università della Sorbona.

La scorsa settimana Paty è stato decapitato da un giovane diciottenne di origine cecena nella periferia di Parigi, poche ore dopo aver mostrato ai suoi studenti vignette del profeta islamico Maometto, cosa che aveva indignato alcuni genitori musulmani. L'aggressore è stato successivamente eliminato dalle forze di sicurezza e sono state aperte le indagini sulla questione. Il Governo ha ordinato l'attuazione di una serie di misure per la repressione della minaccia islamista, con il Presidente francese Emmanuel Macron che ha descritto il turpe assassinio come un vero e proprio "attacco terroristico".