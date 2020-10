Coronavirus, Russia: 1.431.635 contagi (+16.319), 24.635 decessi (+269), 1.085.608 guariti (+9.704)

Nelle ultime ventiquattro ore in Russia sono stati registrati 16.319 nuovi casi di contagio da coronavirus.

Il numero dei nuovi contagi ieri in Russia ha superato per la prima volta i 16mila casi. Il totale dei contagi accertati da inizio crisi è stato aggiornato a 1.431.635 stamane dal Centro per la lotta al coronavirus della Federazione durante la lettura del bollettino quotidiano.

“Nelle ultime ventiquattro ore il numero dei contagi da coronavirus in Russia è stato di 16.319. Di questi 4.664, pari al 28,6%, risultano al momento privi di manifestazioni cliniche e classificabili come asintomatici”, si aggiorna nel bollettino.

Il totale dei casi di infezione nella Federazione da inizio pandemia ora viene aggiornato a 1.431.635. Il tasso di incremento giornaliero sale all’1,2%.

Nelle ultime ventiquattro ore i guariti accertati sono stati 9.704, per un totale di 1.085.608 guarigioni certificate da inizio crisi.

I decessi sono stati 269. Il totale dei decessi per causa o concausa COVID-19 è salito a 24.635.

Il perdurare del saldo negativo tra nuove guarigioni e nuovi contagi ha portato il numero dei casi attualmente attivi a 321.392, di questi, 88.962, oltre uno su quattro, nella sola capitale.

Mosca ieri ha registrato 4.999 nuovi casi e 49 decessi.

San Pietroburgo, la seconda suddivisione amministrativa più colpita, 426 casi e 12 decessi per causa o concausa COVID-19.

Nelle ultime ventiquattro ore, l’unica suddivisione amministrativa che non ha registrato nuovi casi è il Circondario Autonomo della Ciukotka. La remota penisola artica all’estremo nord-est della Federazione, ha attualmente solo 20 casi attivi.

Il Circondario Autonomo dei Nenec è rimasta l’unica regione a non avere mai registrato decessi, ieri a Sachalin è stata accertata la prima vittima per causa o concausa COVID-19.