Vaccino Covid Pfizer: in Giappone test sulle persone inizieranno presto

Il candidato vaccino della società farmaceutica Pfizer e di BioNTech, verrà presto somministrato in fase sperimentale in Giappone su un gruppo di 160 persone tra i 20 e gli 85 anni.

Sono gli studi di fase I e di fase II clinica approvati dall’autorità sanitaria nipponica per il candidato vaccino mRNA contro il nuovo coronavirus.

La società farmaceutica in precedenza aveva firmato un accordo con il governo del Giappone per rifornire il paese di 120 milioni di dosi entro la prima metà del 2021.

Mentre in Giappone le sperimentazioni inizieranno su un piccolo campione di persone, Pfizer e il suo partner tedesco BioNTech hanno condotto ricerche sperimentali inoculando il candidato vaccino su una popolazione di 44mila persone.

I dati di questa ampia sperimentazione non sono ancora disponibili, ma la società in una lettera pubblicata dal Ceo di Pfizer nei giorni scorsi, aveva annunciato che il prossimo mese tali dati saranno resi disponibili e che nel caso dovessero essere positivi, la Pfizer chiederà all’autorità statunitense che si occupa di autorizzare farmaci e vaccini, di autorizzare la distribuzione del loro vaccino.

Sputnik V e EpiVacCorona

La settimana scorsa Vladimir Putin in persona ha voluto rendere noto la registrazione del secondo vaccino russo contro il virus Sars-CoV-2, denominato EpiVacCorona.

Il vaccino è stato ufficialmente registrato presso il Centro scientifico nazionale di virologia e biotecnologie Vector di Novosibirsk.

Il vaccino EpiVacCorona è stato prodotto dalla Vector di Novosibirsk e si aggiunge allo Sputnik V, di cui sono in fase di distribuzione le dosi sperimentali in Venezuela e in altri paesi del mondo che ne hanno fatto richiesta, mentre in India sono iniziate le fasi di sperimentazione a seguito dell'autorizzazione data dalle autorità sanitarie governative.