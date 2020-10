La produzione del vaccino russo Sputnik V verrà quintuplicata entro dicembre

La produzione del vaccino Sputnik V contro il coronavirus in Russia a dicembre potrebbe aumentare di cinque volte rispetto a ottobre di quest'anno - fino a 1,5 milioni di dosi, ha affermato il Ministro dell'Industria e del Commercio della Federazione Russa Denis Manturov.

"Per quanto riguarda la quantità, finora non abbiamo modificato i parametri. Entro la fine del mese vogliamo raggiungere il volume di circa 300mila dosi, a novembre - circa 800mila e avvicinarsi a 1,5 milioni a dicembre", ha detto Manturov in un'intervista ai media russi.

Il Ministro ha detto la scorsa settimana che la produzione del vaccino Sputnik V in Russia potrebbe arrivare a 15 milioni di dosi al mese per la prossima primavera.

Il vaccino Sputnik V

Ad agosto, il Ministero della Salute della Russia ha registrato il primo vaccino al mondo per la prevenzione del COVID-19, sviluppato dal Centro di ricerca Gamaleya per l'elettrochimica e la tecnologia e prodotto insieme al Fondo russo per gli investimenti diretti. Si chiamava "Sputnik V". Il vaccino prevede l'introduzione di due componenti del farmaco con un intervallo di tre settimane.

Gli studi clinici post-marketing del vaccino contro il coronavirus sono iniziati a Mosca il 7 settembre e i primi partecipanti sono stati vaccinati il ​​9 settembre. In totale allo studio parteciperanno 40mila volontari, di cui 10mila riceveranno un placebo, necessario per testare l'efficacia del vaccino.

L'amministratore delegato del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF - Russian Direct Investment Fund), Kirill Dmitriev, ha riferito che il fondo ha ricevuto richieste da più di 20 Paesi per l'acquisto di un miliardo di dosi del vaccino. Allo stesso tempo, ha osservato che la Russia ha acconsentito alla produzione di vaccini in cinque di essi. Secondo Dmitriev, le attuali capacità disponibili potrebbero consentire di produrre 500 milioni di dosi all'anno.

