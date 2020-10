Lockdown in Irlanda, 6 settimane in casa per salvare il Natale

L’Irlanda ritorna a chiudersi in casa come nella prima fase e lo farà per sei settimane di fila. Lo ha annunciato in diretta nazionale il primo ministro irlandese Micheal Martin, presentando le sei settimane di lockdown come l’unica speranza per salvare il Natale in Irlanda.

“Se ci uniamo tutti nelle prossime sei settimane, avremo l’opportunità di celebrare un bel Natale”, ha detto il primo ministro irlandese in diretta nazionale come riporta Sky News.

La massima restrizione possibile sarà in vigore dalla mezzanotte di mercoledì 21 ottobre ed è stata adottata perché le altre misure precedenti si sono dimostrate “non sufficienti” a ridurre il contagio.

Il primo ministro ha chiesto agli irlandesi di prendere sul serio la minaccia Covid-19 e ha ricordato alla popolazione che “l’immunità di gregge” non è un approccio possibile.

“Non sarà un Natale come quello degli anni precedenti, ma se seguiremo lo spirito di queste nuove regole, sarà un tempo speciale e ci donerà un po’ di tregua dopo le difficoltà degli ultimi sette mesi”, ha proseguito Micheal Martin parlando agli irlandesi.