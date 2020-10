“Ha fatto un casino, è un deficiente”: ministro ceco a microfoni ‘spenti’ parla del premier

“Questo è un casino che ha combinato questo Babiš. E ora dobbiamo sorbircelo tutti. Questo è un deficiente, scusa, scusa", ha detto la Maláčová.

Successivamente lo spezzone è trapelato ed è finito su internet.

Nelle ultime settimane i leader dei partiti di opposizione hanno criticato duramente il Governo e il Primo Ministro personalmente per gli errori nella lotta al coronavirus. Così, fino all'ultimo momento, Babiš ha negato la necessità di indossare le mascherine e non ha voluto dichiarare una situazione di emergenza, sebbene non solo l'opposizione, ma anche il Ministero della Salute e alcuni membri del gabinetto avessero insistito su questo. Molti politici hanno accusato il Primo Ministro di aver preso decisioni caotiche creando uno stato di disorganizzazione e confusione nella popolazione. Ritengono per altro che il suo atteggiamento superficiale nei confronti della malattia influenzi in maniera negativa le precauzioni prese dagli stessi cittadini.

Secondo il nuovo titolare del ministero della Salute, Roman Prymula, è stato il ritardo nell'introduzione di rigide misure di quarantena ad agosto ad aver portato la Repubblica Ceca a diventare uno dei leader in termini di tasso di crescita della morbilità per 100mila abitanti. La scorsa settimana, il Paese ha registrato il record di aumento giornaliero di 11.105 casi e il 18 ottobre il numero totale di contagiati ha superato i 100mila.

In questo contesto, il leader del Partito Civico Democratico all'opposizione, Petr Fiala, intende avviare un voto di sfiducia al Governo in parlamento.