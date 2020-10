Covid-19, Russia: 1.415.316 contagi (+15.982), 24.366 decessi (+179), 1.075.904 guarigioni (+5.328)

Nella giornata di ieri in Russia sono stati registrati 15.982 nuovi casi di infezione da coronavirus.

Il numero totale dei casi di coronavirus registrati in Russia da inizio crisi è aggiornato a 1.415.316. I casi che si sono aggiunti domenica sono stati 15.982, ha comunicato stamane alla stampa il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione.

“Nelle ultime ventiquattro ore in Russia sono stati confermati 15.982 nuovi casi di contagio da coronavirus, di questi 4.184, pari al 26,2%, risultano privi di manifestazioni cliniche, per cui al momento asintomatici”, si legge nel bollettino.

Il totale dei contagiati da inizio crisi nell’intera Federazione ora ammonta a 1.415.316. Il tasso di incremento è pari all’1,1%.

Nelle ultime ventiquattro ore sono guariti 5.328 pazienti, il totale di tutte le guarigioni certificate viene aggiornato a 1.075.904. Il casi letali di ieri sono stati 179, il totale dei decessi per causa o concausa COVID-19 da inizio pandemia in Russia è di 24.366.

Il perdurare del saldo negativo tra nuovi guariti e nuovi contagi ha portato il numero dei casi attualmente attivi a 315.046. Di questi, più di 1 su quattro si trova nella capitale. Mosca nelle ultime ventiquattro ore ha registrato 5.376 nuovi casi e 51 decessi. Il totale dei decessi per causa o concausa COVID-19 nella capitale ha superato i 6mila (6.009).

Nella giornata di ieri l’unica suddivisione amministrativa della Federazione a non aver accusato nuovi casi è stato il Circondario Autonomo della Ciukotka, dove vi sono solamente 22 casi attivi al momento. Circondario Autonomo dei Nenec e isola di Sachalin sono le uniche due regioni in cui non sono mai stati accertati decessi causa o concausa COVID-19.

Seconda suddivisione amministrativa per numero di morti da inizio crisi, 3.422, ma terza per numero di casi di contagio accertati dopo la Regione di Mosca, 52.592 contro 80.951, è San Pietroburgo.